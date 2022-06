LIVE | Russische troepen komen dichter bij Charkov, Duitsland neemt noodmaatregelen qua gas

Nederlan­der krijgt elf jaar cel wegens afpersen Spaans meisje (13) voor seksvi­deo's via WhatsApp

Een 28-jarige Nederlander is in het noordwesten van Spanje veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11,5 jaar wegens grooming. Hij perste een 13-jarig meisje uit La Coruña maandenlang via WhatsApp af met kinderpornografisch materiaal dat hij van haar had, meldt de nationale politie.

17 juni