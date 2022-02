LIVE | Russische troepen vallen Kiev binnen, burgers opgeroepen om molotovcocktails te maken

video Rusland valt Oekraïne binnen: dit weten we nu

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde vannacht dat ‘saboterende Russische troepen’ zijn gearriveerd in hoofdstad Kiev. Zijn land is volgens hem ‘alleen achtergelaten’ om te vechten tegen Rusland, dat gisteren begon aan een inval in Oekraïne. De president van Oekraïne kondigt een algehele mobilisatie in zijn land aan. In het centrum van Kiev zijn vannacht zware explosies gehoord.

9:06