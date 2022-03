LIVE | Rutte noemt aanval op militaire basis vlakbij Poolse grens ‘opnieuw een escalatie’

UPDATE Iraakse stad Erbil getroffen door twaalf raketten, mogelijk uit Iran

De Noord-Iraakse stad Erbil is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door twaalf ballistische raketten, die volgens Koerdische veiligheidstroepen ,,gericht werden afgevuurd op het Amerikaanse consulaat”. The Wall Street Journal schrijft op basis van een Amerikaanse regeringsfunctionaris dat Iran achter de aanval zit.

9:17