LIVE | Schuilkelders Oekraïne moeten 24/7 open blijven, Indonesische minister komt met vredesplan

Oorlog OekraïneAlle schuilkelders in Oekraïne worden nagekeken om te voorkomen dat opnieuw mensen omkomen doordat ze er niet in kunnen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft daartoe opdracht gegeven. De burgemeester van Kiev heeft opdracht gegeven om alle schuilkelders 24 uur per dag operationeel te houden. En de Indonesische minister van Defensie heeft een vredesplan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.