LIVE | Senaat hervat telling, ook Facebook blokkeert Trump

UpdateTerwijl het Amerikaanse Congres vanavond Nederlandse tijd begon aan het proces waarin de verkiezingsoverwinning van Joe Biden moet worden bevestigd, sprak een felle Donald Trump duizenden van zijn aanhangers toe die zich verzamelden in Washington D.C. ,,We zullen nooit opgeven, we zullen nooit toegeven’’, beloofde de president zijn aanhangers. Daarna ging een groot deel van de demonstranten richting het terrein van het Capitool en drongen zij het regeringsgebouw binnen. Het kwam er tot rellen met de politie en het Capitool ging in lockdown. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog.