LIVE | Separatisten Donetsk verhevigen strijd; Zelenski: tienduizenden doden in Marioepol

Oorlog OekraïneIn het oosten van Oekraïne zijn maandag weer negen evacuatieroutes geopend voor burgers die willen vluchten. In de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk intensiveren Pro-Russische separatisten de gevechten tegen de Oekraïense troepen. De Oekraïense president Zelenski zei zondagavond dat Oekraïne een zware, cruciale week te wachten staat. Hij waarschuwde dat het Russische leger zal overgaan tot omvangrijkere acties in het oosten van het land. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.