LIVE | Separatisten vervangen borden Marioepol, Europese Commissie verzwakt voorstel oliesancties

Oorlog OekraïneDoor Moskou gesteunde separatisten in het zuidoosten van Oekraïne hebben verkeersborden met de naam van de nagenoeg geheel veroverde stad Marioepol in het Oekraïens en Engels weggehaald en vervangen door borden in het Russisch. De Europese Commissie wil Hongarije, Slowakije en Tsjechië meer tijd geven om het voorgestelde importverbod op Russische olie in te voeren. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.