LIVE | Thuisstad Oekraïense act tijdens Songfestival gebombardeerd, Zelensky in Berlijn

Bestuur­ster rijdt niet op tijd weg en wordt gegrepen door trein: ‘Rij door, zeg ik u!’

Een trein in het Belgische Schoonbeek heeft donderdagnamiddag een auto geramd. Beelden van het incident laten zien dat de 60-jarige bestuurster tijd heeft om weg te rijden, maar daar in paniek niet in slaagt. De vrouw heeft de aanrijding overleefd en verkeert niet in kritieke toestand.