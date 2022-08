LIVE | Unicef: Een op de tien Oekraïense scholen beschadigd of vernield

met video Aleksandr Doegin, brein achter inval Oekraïne, wisselt van auto maar ziet daardoor eigen dochter sterven

De dochter van de invloedrijke Kremlin-ideoloog Aleksandr Doegin is in Rusland om het leven gekomen bij een bomaanslag op de auto van haar vader, waarin ze reed. Dat bevestigen Russische onderzoekers. Doegin, die mogelijk het doelwit was van de aanslag, ontsnapte aan de dood omdat hij op het laatste moment in een andere auto stapte. Hij zag de moordaanslag voor zijn ogen gebeuren.

21 augustus