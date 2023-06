LIVE | Verdachte Kramatorsk stuurde video door naar Russen, Poetin mengt zich onder volk en neemt selfies

Het Kremlin weigerde donderdag om vragen te beantwoorden over de prominente generaal Sergej Soerovikin. Die is niet meer in het openbaar gezien sinds de kortstondige opstand van huurlingenleger Wagner Groep. The Moscow Times berichtte eerder op basis van ingewijden dat Soerovikin is opgepakt, maar dat hebben de autoriteiten niet bevestigd.

Soerovikin heeft in Rusland de bijnaam 'generaal Armageddon' vanwege zijn agressieve optreden in Syrië. Hij stond ook enkele maanden aan het hoofd van de Russische invasiemacht in Oekraïne. De Amerikaanse krant The New York Times berichtte deze week dat Soerovikin vooraf al op de hoogte was van het plan van Wagner om in opstand te komen.