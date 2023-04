LIVE | Vermomde Russische sabotageschepen bezochten Europese windmolens, ook in Nederland

Beruchte Russische oorlogs­blog­ger sterft bij ‘terroris­ti­sche aanslag’ in café Sint-Petersburg

De bekende Russische oorlogsblogger, Vladlen Tatarski, is omgekomen bij een 'terroristische bomaanslag’ in een café in Sint-Petersburg. Zeker zestien mensen raakten zondag gewond bij de explosie in het centrum van de stad. Het is onduidelijk of de pro-Kremlinblogger een doelwit was.