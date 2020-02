Video ‘Uitleve­ring Assange staat gelijk aan doodvonnis’

Vandaag begint in Londen de hoorzitting over het Amerikaanse verzoek om uitlevering van Julian Assange. Als de rechtbank hem besluit uit te leveren aan de VS, kan hij in theorie 175 jaar gevangenisstraf krijgen wegens poging tot hacken en inbreuk op de spionagewet. Tegenstanders van uitlevering wijzen op zijn fragiele gezondheid. Ze vinden vervolging van de WikiLeaks-oprichter een directe aanval op de persvrijheid.