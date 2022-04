LIVE | VK: geen grote vooruitgang Russische troepen in afgelopen 24 uur

Oorlog OekraïneRussische troepen hebben in de afgelopen 24 uur geen grote vooruitgang geboekt in Oekraïne, meldt de Britse militaire inlichtingendienst zaterdagochtend. Dat is ondanks de toegenomen militaire activiteit. Tegenaanvallen van het Oekraïense leger ‘blijven de Russische inspanningen belemmeren’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees het vorige liveblog hier terug.