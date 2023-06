LIVE | Vliegtuig Prigozjin landt in Belarus en Poetin zegt dat burgeroorlog is voorkomen

Een privévliegtuig van Wagnerbaas Prigozjin is geland in Belarus. Het toestel zou zijn aangekomen op een luchtmachtbasis. Het is onduidelijk of de huurlingenleider zelf aan boord is. En Poetin heeft dinsdag in een toespraak voor zo’n 2500 militairen gezegd dat ze ‘in feite een burgeroorlog hebben voorkomen.’ Lees in het liveblog hieronder alles over de oorlog.