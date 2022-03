LIVE | Vluchtelingen uit Marioepol doen hun verhaal: ‘De stad bestaat niet meer’

Oorlog OekraïneOoggetuigen laten weten dat er vrijwel niets over is van de Oekraïense havenstad Marioepol. President Zelenski heeft zondag het Israëlische parlement toegesproken via een videoverbinding. ‘Onverschilligheid is dodelijk’, liet de Oekrainse president de leden van de Knesset weten. Zelenski zal binnenkort ook de Tweede Kamer toespreken. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.