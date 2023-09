LIVE | Voetbalduel tussen Congo en Gambia gaat gewoon door in Marrakesh, dodental stijgt naar 2122

Park in Londen afgezet in klopjacht naar ontsnapte terreurver­dach­te

De Britse politie heeft een klopjacht ingezet om een ontsnapte gevangene te vinden. De man, verdacht van terrorisme en spionage, glipte weg door zich vast te klampen onder een busje. Het Richmond Park in Londen is afgezet in de zoektocht naar de terreurverdachte.