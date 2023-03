LIVE | VS en Rusland ruziën over neergestorte drone, Turkije praat over langere verlenging graandeal

‘Nieuw drama bootvluch­te­lin­gen Middelland­se Zee eist tientallen levens’

Tientallen migranten zijn in de Middellandse Zee tussen Libië en Italië verdronken nadat hun boot was gekapseisd tijdens slecht weer. Dat meldt de organisatie Alarm Phone, die noodsignalen van migrantenboten in de Middellandse Zee in de gaten houdt. Onafhankelijke bevestiging is er niet. Een andere organisatie spreekt over vermisten, van wie wordt gevreesd dat ze dood zijn.