LIVE | VS: Oorlog voor Rusland 'strategische mislukking', Belgorod meldt aanval op burgers

Oorlog OekraïneIn het grootste deel van Oekraïne zijn op vrijdagochtend de luchtalarmen opgeheven die tijdens de nacht ervoor in praktisch heel het land hadden geklonken. De autoriteiten in hoofdstad Kyiv stellen dat in de nacht van donderdag op vrijdag meer dan dertig door Rusland afgevuurde raketten en drones zijn neergehaald. Die zouden tegelijkertijd richting Oekraïne zijn gelanceerd. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.