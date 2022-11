LIVE | VS: raket die Polen trof mogelijk door Oekraïne afgevuurd als luchtafweer, VN roept op tot kalmte

Paar oude sandalen van Steve Jobs brengt recordbe­drag op bij veiling

Op een veiling in New York is een recordbedrag betaald voor een paar gebruikte sandalen. De sandalen, die toebehoorden aan Steve Jobs, zijn volgens veilinghuis Julien’s Auctions verkocht voor bijna 220.000 dollar. ,,De hoogste prijs ooit betaald voor een paar sandalen’', aldus het veilinghuis zondag.

15 november