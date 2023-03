LIVE | VS roept Amerikanen op Rusland direct te verlaten: ‘Aanhouding journalist onacceptabel’

Trump doet op eerste campagne­bij­een­komst zijn beklag over ‘Stalinis­ti­sche’ onderzoe­ken

Oud-president Donald Trump heeft zijn eerste campagnebijeenkomst in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024 aangegrepen om bij zijn toehoorders zijn beklag te doen over de onderzoeken die naar hem lopen. Tijdens een rally in Waco in de staat Texas zei hij dat de onderzoeken “zo uit een Stalinistische horrorshow” zouden kunnen komen.