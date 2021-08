‘Nederlan­ders vast in bus bij vliegveld in Kaboel, veel taliban, nergens Nederland­se militairen’

25 augustus In Afghanistan is al ruim 24 uur een Nederlandse evacuatie-operatie bezig die uiterst moeizaam verloopt, meldt Nieuwsuur. Een onbekend aantal Nederlanders zit in ieder geval in één bus te wachten, vlak bij het vliegveld van Kaboel. Maar ze komen niet verder, meldt het actualiteitenprogramma.