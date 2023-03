LIVE | Wagner-baas: ‘Centrum van Bachmoet bijna bereikt’, ‘Al meer dan 40.500 Russische bombardementen’

Oorlog OekraïneDe Russen hebben het oostelijke deel van de Oost-Oekraïense stad Bachmoet in handen, volgens het Britse ministerie van Defensie. De frontlinie ligt nu bij de rivier Bachmoetka, die de stad in een oostelijk en een westelijk deel scheidt. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin plaatste een video waarin hij zegt dat zijn troepen het centrum van de stad bijna hebben bereikt. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.