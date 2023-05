LIVE | Wagnerbaas eist onderzoek naar 'misdaden' topfiguren Russische defensie

oorlogDe baas van het huurlingenleger Wagner heeft aanklagers gevraagd een onderzoek in te stellen naar topfiguren bij het Russische ministerie van Defensie. Jevgeni Prigozjin wil dat wordt uitgezocht of zij zich voor en tijdens de oorlog in Oekraïne schuldig hebben gemaakt aan ‘misdaden’. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.