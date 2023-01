LIVE | Witte Huis: Rusland stuurt meer manschappen richting Donbas, Frankrijk levert pantservoertuigen

Met video Vietnamese jongen (10) die drie dagen vastzat in schacht is overleden

De 10-jarige jongen Ly Hao Nam die al sinds oudejaarsdag vastzat in de 35 meter diepe schacht van een betonnen funderingspaal in Vietnam, is vandaag door de autoriteiten officieel dood verklaard. Reddingswerkers hebben vergeefs geprobeerd de constructie omhoog te tillen en andere manieren bedacht, maar de redding is niet gelukt.

