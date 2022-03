LIVE | Zeker vier doden bij beschietingen winkelcentrum en woonhuizen in Kiev

Oorlog OekraïneHet Oekraïense leger is absoluut niet van plan de wapens neer te leggen en de stad Marioepol zonder strijd in handen van de Russen te geven. Dat zei de Oekraïense vicepremier Iryna Veresjtsjoek nadat Rusland had aangedrongen op overgave van de stad. Ooggetuigen laten weten dat er vrijwel niets over is van de Oekraïense havenstad. En bij beschietingen in de wijk Podil in Kiev zijn zondagavond zeker vier mensen om het leven gekomen, zeggen lokale autoriteiten. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.