LIVE | Zelenski: ‘Gesprekken over EU-toetreding kunnen nog dit jaar starten’, G7 en Australië akkoord over prijsplafond Russische olie

- De nieuwe langeafstandswapens, de Ground Launched Small Diameter Bombs (GLSDB), van de VS kunnen doelen raken tot op 150 kilometer. Dat is bijna dubbel het bereik van de eerder gestuurde Himars-raketten.



- Als het aan Nederland ligt, wordt Oekraïne zeker lid van de Europese Unie. Dat zegt minister Hoekstra vrijdag. Wel gaat dat even duren: hij is net als veel andere lidstaten geen voorstander van een versnelde procedure. Vrijdag is het lidmaatschap één van de onderwerpen op de EU-Oekraïne-top. Terwijl de belangrijke afvaardiging van de EU in Kiev is, klonk ‘s ochtends in het hele land het luchtalarm.