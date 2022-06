LIVE | Zelenski: ‘Houden stand in Donbas-regio’, Moskou verdedigt doodvonnissen buitenlanders Donetsk

oorlog oekraïneVolgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski houdt zijn thuisland goed stand in een aantal belangrijke steden aan de frontlinie in de regio Donbas. Tijdens een toespraak zei hij dat de situatie aan de frontlinie donderdag zonder noemenswaardige veranderingen is gebleven. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de doodvonnissen tegen drie buitenlandse strijders van de Oekraïense troepen in de separatistische regio Donetsk bestempeld als een besluit van een onafhankelijke staat. Volgens Lavrov pleegden de drie misdaden in de bewuste regio en vinden de rechtszaken plaats ‘op basis van de wetgeving van de Volksrepubliek Donetsk. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.