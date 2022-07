LIVE | Zelenski noemt raketaanval op Odessa na sluiten graandeal ‘Russische barbaarsheid’



Oorlog OekraïneRusland heeft volgens het Oekraïense leger de haven van Odessa vandaag met raketten bestookt. De vermeende aanval volgt een dag na de deal die Rusland en Oekraïne sloten over het hervatten van de graanuitvoer via havens aan de Zwarte Zee. Britse inlichtingendiensten melden eerder vandaag ook hevige gevechten in de zuid-Oekraïense regio Cherson. Intussen is de tarweprijs gedaald naar het niveau van voor Russische inval in Oekraïne. Mis niets van de oorlog in Oekraïne met ons liveblog.