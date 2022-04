LIVE | Zelenski ontkent dat Marioepol in Russische handen is gevallen: ‘militaire voorbereidingen om stad te ontzetten’

Oorlog Oekraïnede Oekraïense president Zelenski ontkent dat Marioepol vandaag in handen van het Russische leger is gevallen, zoals de president Poetin eerder op de dag claimde. ,,De situatie is moeilijk, de situatie is slecht’', aldus Zelenski, die desondanks manieren ziet om de belegerde stad te ontzetten. ,,Er is een militaire manier om dat te doen en daar bereiden we ons op voor.’’ Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.