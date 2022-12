LIVE | Zelenski pleit voor wereldwijde vredestop, Poetin komt deze week met ‘belangrijk nieuws’

33-jarige vrouw overleden na concertver­druk­king Londen

Een vrouw die donderdagavond in Londen zwaargewond raakte in het gedrang bij een concert van de Nigeriaanse zanger Asake is vandaag aan haar verwondingen overleden. Het slachtoffer is een 33-jarige vrouw, melden Britse media. Twee anderen liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

17 december