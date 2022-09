LIVE | Zelenski roept Russen op tot verzet tegen mobilisatie, Poetin breekt belofte aan vrouwen

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Russen opgeroepen zich te verzetten tegen de mobilisatie. ,,Protesteer! Vecht! Ren weg! Of wordt Oekraïense krijgsgevangene! Dit zijn jouw opties om te overleven’, zei hij donderdagavond in zijn dagelijkse videotoespraak. Daarin richtte hij zich in het Russisch rechtstreeks tot de 300.000 reservisten die onder de wapens worden geroepen. Blijf via het liveblog hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.