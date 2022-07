LIVE | Zelenski: ‘Rusland is terroristische staat’, 23 doden bij aanval ver van frontlinie

OekraïneRusland heeft een stad gebombardeerd in centraal-Oekraïne, ver weg van de frontlinies. Bij die aanval kwamen volgens president Zelenski zeventien mensen om, onder wie een klein kind. En het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor een ‘pittig 2022 en een nog zwaarder 2023’ als het gaat om de wereldeconomie, als direct gevolg van de oorlog in Oekraïne. Volg alle ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne hieronder.