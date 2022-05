LIVE | Zelenski: ‘Rusland moet officieel geclassificeerd worden als terreurstaat’

oorlog oekraïneDe Oekraïense president Zelenski heeft Rusland beschuldigd van het voeren van een terreurbeleid. ,,Ik zal de wereld eraan blijven herinneren dat Rusland eindelijk officieel erkend moet worden als een terroristische staat, als sponsor van terrorisme”, zei hij zaterdagavond in een videoboodschap. Hij wil er aan het begin van de week over praten met de deelnemers aan de speciale EU-top in Brussel. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.