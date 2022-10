LIVE | Zelenski: Rusland vuurde al 4500 raketten af, ‘Russen bezitten 31.000 bedrijven in EU’

- China wil zijn betrekkingen met Rusland verdiepen en steunt het land volledig , zei minister Wang Yi van Buitenlandse Zaken donderdag tegen de staatsomroep CCTV. Wang deed zijn uitspraken zonder specifiek de oorlog in Oekraïne te noemen en sprak naar aanleiding van een telefoongesprek met zijn Russische ambtsgenoot Sergei Lavrov. ,, China is bereid de contacten met de Russische zijde op alle niveaus te verdiepen”, zei Wang.

- Inspecteurs van het Internationale Atoomagentschap gaan langs op twee locaties in Oekraïne, zegt IAEA-hoofd Rafael Grossi. Doel is ‘om te zien of er enig beschermd nucleair materiaal is aangewend, of enige onbekende productie of verwerking van nucleair materiaal op de twee locaties plaatsvindt’. De beschuldigingen dat Oekraïne mogelijk aan een vuile bom werkt, kwamen maandag van de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe.