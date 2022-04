LIVE | Zelenski: ‘Rusland wil wereldwijde aanval op democratie’, Nederland stuurt pantserhouwitsers ondanks bedenkingen

met video Vrees voor strenge lockdown in Peking, inwoners slaan massaal boodschap­pen in

In Peking is een run op winkels voor eerste levensbehoeften ontstaan nu het grootste district van de Chinese hoofdstad maandag is begonnen met het massaal testen van alle bewoners. Vanaf dinsdag is meer dan de helft van de 21,8 miljoen inwoners eveneens onderworpen aan dit strenge testregime. Dat voedt de vrees voor een strenge lockdown zoals in Sjanghai, waar inwoners al weken in isolatie zitten.

25 april