LIVE | Zelenski spreekt via scherm op conferentie in Den Haag, 17 doden bij aanval ver van frontlinie

Bosbrand bedreigt zeldzame sequoiabo­men in Amerikaans natuurpark Yosemite

Een bosbrand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite is tot aan de rand van een bos sequoiabomen gekomen, waar brandweerlieden een linie hebben opgesteld om de bijzondere bomen te beschermen. De oudste boom in het bos, de Grizzly Giant die naar schatting 3000 jaar oud is, wordt nat gehouden zodat het vuur er geen vat op kan krijgen, schrijft de LA Times.

12 juli