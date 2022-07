LIVE | Zelenski wil nu geen wapenstilstand met Rusland: ‘Dat verlengt de oorlog alleen maar’

Ex van gejonaste Hakim begrijpt niet waarom hij dood moest: ‘Hij had hier een mooi leven opgebouwd’

Hakim Mutyaba (53), de man die zondagochtend bij wijze van ‘grap’ of door kwade opzet in het water werd gegooid vanaf de Lousbergbrug in Gent, is verdronken. De man kon niet zwemmen. Drie Nederlanders zijn verdachten in de zaak. Zijn ex-vrouw vindt het verschrikkelijk: ,,Hakim deed geen vlieg kwaad en had hier een mooi leven opgebouwd. Waarom moest dit gebeuren?’’

