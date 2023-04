LIVE | Zelensky eist hervorming VN Veiligheidsraad: ‘Voorzitterschap Rusland illustreert totale failliet’

oorlog oekraïneDe Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft opgeroepen tot hervorming van de VN-Veiligheidsraad. Aanleiding is het Russische voorzitterschap deze maand. ,,Russische artillerie doodde vrijdag nog een vijf jaar oud kind en nu neemt Rusland het voorzitterschap over van de Veiligheidsraad. Er is nauwelijks iets anders denkbaar dat het volledige failliet van dit orgaan beter illustreert’', zei hij zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.