LIVESTREAM | George Floyd wordt twee weken na overlijden begraven: ‘We vieren dat hij naar huis gaat’

De aanwezigen applaudisseerden na afloop van de persoonlijke boodschap. Applaus was er ook voor parlementslid Sheila Jackson Lee die de staat Texas vertegenwoordigt in het Amerikaans Congres. De politica, eveneens lid van de Democratische Partij, sprak vooral over de pijn van de zwarte en gekleurde Amerikanen en bedankte de vele en vooral jonge betogers die verspreid over de Verenigde Staten protesteerden tegen racisme en politiegeweld.,,Als moeder hoor ik jullie roep om gerechtigheid.’’



Floyd overleed ruim twee weken geleden in Minneapolis nadat een agent minutenlang zijn keel dichtdrukte met een knie. Gisteren namen duizenden mensen afscheid van hem in The Fountain of Praise-kerk in Houston. Daar vindt ook de besloten dienst plaats voorafgaand aan de begrafenis. Na de dienst wordt hij met paard en wagen naar de begraafplaats gebracht, waar hij naast het graf van zijn moeder wordt begraven.



Tijdens de dienst wordt er een oproep tot gerechtigheid gedaan, zei pastoor Mia Wright tegen CNN. De begrafenis wordt bijgewoond door familie en vrienden van Floyd, een aantal bekende Amerikanen en de burgemeester van Houston. Dominee en activist Al Sharpton houdt de lijkrede.



Floyd krijgt zijn laatste rustplaats op de Houston Memorial Gardens in Pearland. De plechtigheid begint volgens de plaatselijke autoriteiten om 11.00 uur lokale tijd in de lokale The Fountain of Praise-kerk. Daarna wordt zijn lichaam overgebracht naar de begraafplaats.



De begrafenis van Floyd is gesloten voor publiek, al zijn er wel hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd. Omdat aanwezigen onderling voldoende afstand moeten houden vanwege het coronavirus, kan volgens lokale media ongeveer een kwart van de kerk worden gevuld.