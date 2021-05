Liz Cheney weggestemd, Trump verstevigt grip op Republikeinse Partij

De stromingenstrijd binnen de Republikeinse Partij is in de VS stevig opgelaaid, in het voordeel van oud-president Donald Trump. De pro-Trump-Republikeinen hebben vandaag hun prominente én kritische partijgenoot Liz Cheney (54) weggestemd.

De dochter van oud-vicepremier Dick Cheney had de degens meer dan eens gekruist met Donald Trump die ze ervan beschuldigde dat hij de kiezers misleidde en de klassieke Republikeinse waarden aan zijn laars lapte. Cheney was de nummer drie van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Volgens Amerikaanse media wordt ze vervangen door een trouwe Trump-aanhanger. Het gaat om afgevaardigde Elise Stefanik uit New York. Zij heeft wel de steun van prominente Republikeinen als Kevin McCarthy en Steve Scalise.

In een reactie zei Cheney dat het land juist een sterke Republikeinse Partij nodig heeft. ,,Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Trump nooit meer president wordt. Het is belangrijk dat wie wordt gekozen trouw is aan de grondwet. We kunnen ons niet laten afremmen door de leugens van een gevaarlijke oud-president.”

Volledig scherm Trump-fan, Elise Stefanik. © Reuters Afgevaardigde Cheney liet vannacht tijdens een indrukwekkende speech blijken niet in stilte te zullen vertrekken. De partij moet zich na alles wat er gebeurd is, met als dieptepunt de bestorming van het Capitool door Trump-adepten duidelijk distantiëren van de vorige president, stelde ze. ,,Blijven zwijgen en de leugen negeren, moedigt de leugenaar aan. Daar doe ik niet aan mee”, aldus Cheney in het Huis van Afgevaardigden. Ze verweet Trump dat hij ‘miljoenen Amerikanen’ blijft misleiden en met zijn aanhangers binnen de partij het vertrouwen in het democratisch proces ondermijnt. ,,Ik zal niet toekijken ​​terwijl anderen onze partij van het pad van de rechtsstaat leiden. Ik zal niet meedoen aan de kruistocht van de voormalige president om onze democratie te ondermijnen.”

Dissidenten

Liz Cheney was een van de tien Republikeinse dissidenten in het Huis die voor een motie stemden die Donald Trump verantwoordelijk stelde voor het ‘aanzetten tot opstand’ tijdens de aanval op het Capitool op 6 januari. De voormalige Amerikaanse president werd daarna vrijgesproken van mogelijke strafvervolging door de Senaat waar de Republikeinen toen nog een meerderheid hadden.

Cheney is sindsdien mikpunt van de vele Republikeinen die in Donald Trump blijven geloven. Ze staat ook model voor wat je als fatsoenlijke conservatieve politicus riskeert als je niet meegaat in de herrie van Donald Trump, aldus Amerikaanse commentatoren. Cheney overleefde in februari een eerste motie van wantrouwen. Maar sindsdien is het geduld van sommige collega’s, waaronder ook critici van Donald Trump, afgenomen. De partijleiding verwijt haar nu tweespalt te zaaien. Zonder een verenigd front te tonen wordt het moeilijker de Democraten te verslaan, zo luidt de aanklacht.

‘Ze kan niet langer onze woordvoerder in het parlement zijn’, schreef Chip Roy, een gekozen functionaris uit Texas, die Liz Cheney nog had gesteund tijdens de motie van wantrouwen. Hij betreurde haar ‘persoonlijke aanvallen op president Trump’, die nog altijd erg populair is bij een groot deel van de Republikeinse achterban. Veel Trump-stemmers geloven nog steeds heilig in het verhaal dat hij de verkiezingen verloor door massale fraude. In haar toespraak herhaalde Cheney dat dat nergens was aangetoond. Zelfs door Trump zelf aangestelde rechters hadden de president steeds ongelijk gegeven in zijn pogingen de uitslag te laten annuleren, zei ze.

Gedoodverfde vervanger

Cheney’s gedoodverfde opvolger is de 36-jarige Elise Stefanik. Ze kwam zes jaar geleden in het Congres met gematigde posities maar is sindsdien een van de grote Trump-bewonderaars geworden. Ook Stefanik steunt Trumps ongegronde beschuldigingen van verkiezingsfraude.

Maar met het opzij schuiven van Cheney zal het verhaal niet klaar zijn, voorspellen geestverwanten. Cheney is niet zomaar iemand binnen de partij. Haar vader heeft een heldenstatus. Mogelijk zal zij zich presenteren als de leider van een afsplitsing van de Republikeinse Partij. Deze stroming wil conservatieven een alternatief bieden voor Donald Trump. Aanhangers van Cheney denken dat de nog steeds enorme invloed van Donald Trump uiteindelijk negatief gaat uitwerken. Te veel andere kiezers, met name vrouwen en gematigde conservatieven, zouden zich vanwege Trumps gedragingen van de partij vervreemd voelen.

