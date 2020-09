Loekasjenko maakt ongekende U-bocht en meldt zich met hangende pootjes bij Poetin

Gezworen vijanden Kosovo en Servië zoeken toenade­ring in Witte Huis

4 september Servië en Kosovo hebben een akkoord bereikt over het aanhalen van de economische banden. De twee leiders van de gezworen vijanden ontmoetten elkaar vandaag in Washington, waar president Donald Trump het akkoord aankondigde. Sinds de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008 zijn beide Balkanlanden met elkaar in conflict.