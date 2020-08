Loekasjenko zegt macht te willen delen als protesten ophouden, EU-leiders woensdag bijeen

De Wit-Russische leider Aleksander Loekasjenko is naar eigen zeggen bereid de macht te delen, maar niet onder druk. Hij wil eerst dat de protesten ophouden. Pas dan kan er volgens hem rustig aan hervormingen en het delen van de macht worden gewerkt. Vandaag is ook bekend geworden dat de EU-regeringsleiders woensdag bijeen komen om te praten over de situatie in Wit-Rusland Dat meldt EU-president Charles Michel.

De autocratische president regeert al sinds 1994 en werd ruim een week geleden weer met een overweldigende meerderheid van stemmen herkozen. Hij versloeg daarbij de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die inmiddels is gevlucht naar Litouwen. Er wordt in binnen- en buitenland van uitgegaan dat Loekasjenko 80 procent van de stemmen kreeg door verkiezingsfraude.

Loekasjenko spreekt dat tegen. Hij herhaalde maandag tijdens een werkbezoek aan een tractorfabriek (in staatseigendom) dat er géén nieuwe verkiezingen komen. Tijdens het bezoek scandeerden werknemers van de fabriek dat hij moest aftreden, ondanks dat deze werknemers naar verluidt zorgvuldig door de staat waren geselecteerd om aanwezig te zijn in de fabriek.

Korte tijd later zei Loekasjenko dat hij toch bereid is de macht te delen. Hiervoor zou hij ook de grondwet willen wijzigen. Wel liet hij weten dit niet te doen onder druk van de protesten. Hij is pas bereid tot overleg als de protesten stoppen.

EU-meeting

Vandaag is bekend geworden dat de regeringsleiders van de EU-landen woensdag per videoverbinding gaan vergaderen over de situatie in Wit-Rusland. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft dat gemeld. ,,Het Wit-Russische volk heeft het recht om te beslissen over zijn eigen toekomst en zelf een leider te kiezen”, twitterde Michel. ,,Geweld tegen demonstranten is onaanvaardbaar en kan niet worden toegestaan.”

De EU-landen kondigden vrijdag sancties aan tegen Wit-Russische functionarissen die betrokken zijn bij het geweld en de veronderstelde verkiezingsfraude.

Interim-president

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft vandaag in een videoboodschap laten weten dat ze klaar is om als interim-president de plaats van Loekasjenko over te nemen. ,,Ik ben bereid om in deze periode de verantwoordelijkheid te nemen en op te treden als nationaal leider totdat er nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden. Ze zei daarbij dat het tijd werd voor ‘echte, eerlijke en transparante verkiezingen die ongetwijfeld erkend zullen worden door de internationale gemeenschap.’

Volledig scherm Enorme protesten in Minsk, met tienduizenden burgers. © EPA

Stakingen

Ondertussen wordt in steeds meer Wit-Russische bedrijven gestaakt. Sinds afgelopen vrijdag leggen werknemers het werk neer. De oppositie heeft tot een algemene staking opgeroepen, die officieel vandaag begint en voor onbepaalde tijd moet doorgaan. Betogers hebben zich volgens plaatselijke media verzameld voor een reeks fabrieken en voor het hoofdkwartier van de staatsomroep.

Zondag was er in Minsk een massale betoging van naar schatting 100.000 Wit-Russen tegen de autoritaire regering van Loekasjenko. Die was zelf verderop aanwezig, bij een demonstratie vóór zijn bewind. Hier kwamen enkele duizenden mensen op af. Media melden dat deze aanwezigen werknemers van staatsbedrijven waren die tegen betaling naar Minsk waren gekomen.

De werknemers in de vele staatsbedrijven vormen de voornaamste steunpilaar van Loekasjenko’s bewind. Massale stakingen in die bedrijven zouden de regering in Minsk fataal kunnen worden.

De afgelopen dagen werden demonstraties tegen het bewind van Loekasjenko vaak met harde hand uiteen gedreven, met mishandelingen en arrestaties tot gevolg. Opvallend is dat bij de demonstratie van gisteren (de grootste tot nu toe) geen politiegeweld is gebruikt.

Volledig scherm Stakende protestgangers lopen door de straten van Minsk, op zondag 16 augustus. © EPA

Steun Moskou

Loekasjenko maakte zondag in zijn toespraak duidelijk dat hij niet zou wijken en dat hij ook geen nieuwe verkiezingen zou accepteren. Wel sprak hij over de mogelijkheid hervormingen door te voeren. Hij zei ook de steun van Moskou te hebben. Hij had in het weekend zijn Russische ambtgenoot Poetin twee keer opgebeld om hulp te vragen.

Poetin beloofde Wit-Rusland alle mogelijke hulp, maar paste er volgens Russische media voor om Loekasjenko zelf te steunen. Loekasjenko stelt dat zijn land wordt bedreigd door westerse mogendheden en dat als hun opzet zou slagen, ook Rusland en de hele voormalige Sovjet-Unie in gevaar komt.

Militaire oefeningen

Het leger van Wit-Rusland is vandaag begonnen met oefeningen aan de westelijke grens. Dat meldt buurland Litouwen, dat de situatie nauwgezet zegt te volgen met andere NAVO-lidstaten. Minister van Defensie Raimundas Karoblis verwijt het regime van de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko aan te sturen op verdere escalatie.

Wit-Rusland heeft aangekondigd van maandag tot en met donderdag legeroefeningen te houden in de regio Grodno. Loekasjenko beschuldigde de NAVO van een troepenopbouw in buurlanden, maar volgens het bondgenootschap is daar geen sprake van. Minister Karoblis zegt dat de Wit-Russische regering het beeld probeert te creëren dat er gevaar dreigt vanuit het buitenland.

Volledig scherm Stakende werknemers in Minsk. © AP

