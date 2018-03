Londen dreigt Moskou over incident met ex-spion Skripal en zijn dochter

Ze kwamen met 'een nog onbekende substantie' in aanraking, aldus de politie. Beiden liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Johnson waarschuwde ,,dat geen enkele poging om onschuldigen van het leven te beroven in dit land ongestraft zal blijven.'' Johnson dacht bijvoorbeeld hardop aan een boycot van het WK in Rusland.



De Skripals doen volgens Britse media denken aan de in 2006 in Engeland vergiftigde Aleksandr Litvinenko. Hij was een voormalige kolonel van de Russische geheime dienst die vermoord werd met het radioactieve Polonium.