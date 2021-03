Losgeslagen feestmenigte zorgt voor chaos in wetteloos Miami

VideoMiami is een vrijstaat geworden voor mensen die lak hebben aan de coronamaatregelen. Duizenden losbandige jongeren vieren er hun voorjaarsvakantie. Ze laven zich in een orgie van geweld en wetteloosheid. Duizend feestgangers zijn gearresteerd. De komende weken geldt een avondklok.

De beelden op sociale media zijn onwerkelijk in een tijd waarin veel voorzieningen gesloten blijven en het leven sober en saai is. Duizenden hossende mensen nemen bezit van de populaire stranden in Miami en het uitgaansgebied eromheen. Ze dansen - vaak zonder mondkapje - opeengepakt op straat en springen op auto’s om te twerken en geld in de lucht te gooien.



De feestgangers zijn massaal naar Miami gekomen om de voorjaarsvakantie (spring break) te vieren. Na een jaar vol beperkingen vanwege de coronapandemie betekent dat vooral stoom afblazen en ontladen in de staat Florida, waar veel voorzieningen juist open zijn gebleven.

De komst van veel ‘toeristen’ zorgt al dagenlang voor chaos en ongeregeldheden in de stad. Sinds februari zijn al ruim duizend mensen opgepakt, 86 vuurwapens in beslag genomen en ten minste vijf agenten gewond geraakt.

Zaterdag voerde Miami Beach noodgedwongen een avondklok (20.00 tot 06.00 uur) in voor beroemde stranden als South Beach en het populaire uitgaansgebied Art Deco District met cafés, restaurants en nachtclubs.

Avondklok

Gisteravond verlengde de gemeente tijdens een spoedvergadering de avondklok tot 12 april, om te voorkomen dat studentenfeesten uit de hand lopen en het coronavirus zich verder verspreidt. De snelwegen naar het populaire vakantiegebied in Florida gaan op slot.

Vorig week trok politiechef Richard Clements van Miami Beach al aan de bel over de toenemende drukte. Auto’s blokkeerden de straat voor een ‘geïmproviseerd straatfeest’.

Geschoten

Donderdag groeide de menigte verder. Er brak een gevecht uit in een restaurant aan de beroemde Ocean Drive, waarbij stoelen werden gebruikt als wapens. Toen er werd geschoten, renden mensen in paniek door de straten. Een vrouw raakte daarbij gewond.

,,Dit kon niet langer doorgaan’', zei Clements gisteravond tijdens de commissievergadering. ,,Ik denk dat dit de juiste beslissing is.’'

In de afgelopen weken was Miami Beach het toneel van vechtpartijen, grote mensenmassa’s en confrontaties tussen feestgangers en de politie. De politie gebruikte pepperspray om de provocerende menigte in bedwang te houden.

Goedkope vluchten

Burgemeester Dan Gelber van Miami Beach stelt dat er veel meer mensen zijn dan in voorbije jaren. Dat komt volgens hem deels doordat elders in het land veel voorzieningen zijn gesloten en de vluchten naar Miami goedkoop zijn. ,,Als je hier komt om gek te doen, ga dan ergens anders heen’', zei hij tegen nieuwszender CNN. ,,We willen je hier niet.’'

Volgens de autoriteiten zijn dit niet de studenten maar volwassenen die willen losgaan tijdens de vakantie. Florida is een van de weinige staten waar alles gewoon open is. Ron DeSantis, gouverneur van Florida, sprak enkele weken geleden trots over ‘een oase van vrijheid’. Toch sloten veel bedrijven uit voorzorg al de deuren.

Rockconcert

Ruim de helft van de arrestanten komt van buiten Florida. ,,Dit is geen typische spring break-menigte. Dit zijn individuen die naar de stad komen om zich bezig te houden met wetteloosheid en een alles-mag-feesthouding’', zegt stadsmanager Raul Aguila. ,,Het zag eruit als een rockconcert. Van muur tot muur zag ik alleen maar mensen.’'

In Florida zijn op een relatief oude bevolking van ruim 21 miljoen mensen 2 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. In het gebied rond Miami heen zijn er dagelijks 1000 nieuwe coronabesmettingen en 50 tot 100 nieuwe patiënten in het ziekenhuis. ,,We zitten midden in een pandemie’', zegt burgemeester Gelber. ,,Het virus is nog steeds sterk aanwezig in onze gemeenschap.”

