Luchtalarm in Kiev en andere steden, maar vandaag (nog) geen nieuwe Russische raketaanvallen

Luchtalarmsirenes loeiden vanochtend opnieuw in Kiev en in meerdere Oekraïense regio’s. Volgens de autoriteiten in Kiev waren er echter geen nieuwe Russische aanvallen. Inmiddels is het sein ‘veilig’ gegeven.

Zaterdag richtten Russische raketaanvallen een bloedbad aan in de Zuid-Oekraïense stad Cherson. Tien mensen werden daar gedood en 64 anderen raakten gewond, van wie 18 ernstig, zo maakte de militaire gouverneur Yaroslav Janoesjevitsj gisteravond bekend op de Oekraïense televisie. Een medewerker van president Zelenski, Kyrylo Timosjenko, publiceerde op zijn Telegram-kanaal gruwelfoto’s van slachtoffers in het centrum van de stad, die onlangs door het Oekraïense leger werd bevrijd van de Russische bezetting.

President Zelenski veroordeelde de aanval als ‘een nieuwe misdaad van de terreurstaat Rusland’ vlak voor Kerstmis. Sociale media zouden de foto’s niet laten zien vanwege de gevoelige inhoud, aldus de president. ,,Maar dit is geen gevoelige inhoud, dit is het echte leven van Oekraïne en Oekraïners. Dit is terreur, dit is doden omwille van intimidatie en plezier. De wereld moet het absolute kwaad dat we bestrijden zien en begrijpen.”

De door Rusland benoemde gouverneur van het bezette deel van de regio Cherson ontkent dat Russische troepen verantwoordelijk zijn. Oekraïense troepen hebben zelf de stad op ‘terroristische wijze’ beschoten, aldus Vladimir Saldo, die sprak van een ‘walgelijke provocatie’. Rusland, dat tien maanden geleden Oekraïne binnenviel, controleert het grootste deel van de regio Cherson. Maar niet de hele regio. Half november heroverden Oekraïense troepen onder meer de stad Cherson, het administratieve centrum, en een aantal kleinere plaatsen in het gebied.

Nieuw offensief

Vanwege een concentratie van Russische troepen in Belarus blijft in Kiev de vrees bestaan ​​voor een mogelijke nieuwe aanval van daaruit op Noord-Oekraïne. Eerder werd melding gemaakt van treinen vol Russische soldaten die tot vlakbij de grens gaan, maar die ook weer zouden terugrijden met diezelfde soldaten. Volgens het American Institute for War Studies (ISW) blijft Rusland de Oekraïners verwarren en afleiden met de mogelijkheid van een aanval. eerder dit jaar mislukte een Russisch bliksemoffensief om de hoofdstad Kiev in te nemen.

De ISW-experts menen dat een dergelijke aanval nog steeds onwaarschijnlijk is, maar wel mogelijk. De recente oprichting van een veldhospitaal door de Russen wordt als een indicatie gezien dat er iets borrelt. ‘Veldhospitalen zijn niet nodig voor oefeningen en kunnen een indicatie zijn van de voorbereiding op gevechtsoperaties’, aldus ISW.

De Belarussische leider Alexander Loekasjenko, die politiek en financieel volledig afhankelijk is van Moskou, heeft zijn militaire bases al sinds het begin van de oorlog beschikbaar gesteld voor aanvallen op Oekraïne. Oekraïne beschouwt Belarus dan ook als een land dat oorlog voert tegen Kiev. Aan de andere kant benadrukte Loekasjenko, die gisteren in Moskou aankwam voor een bezoek, dat hij niet meedoet aan de oorlog. Loekasjenko en de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten elkaar op 26 en 27 december voor een informele top van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS).

Kerstzegen

Paus Franciscus heeft zondag in zijn traditionele kerstzegen urbi et orbi (voor de stad en voor de wereld) de ‘zinloze’ oorlog in Oekraïne veroordeeld. ,,Moge de Heer ons inspireren tot concrete gebaren van solidariteit om allen die lijden bij te staan, en moge Hij de geesten verlichten van degenen die de macht hebben om de wapens tot zwijgen te brengen en onmiddellijk een einde te maken aan deze zinloze oorlog”, zei de kerkvorst vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.



De leider van de Rooms-Katholieke Kerk riep er ook toe op voedsel niet langer als wapen te gebruiken. ,,Elke oorlog lokt honger uit en voedsel wordt ingezet als wapen, waardoor het niet kan worden uitgedeeld aan bevolkingsgroepen die al lijden”, zei hij tegen de duizenden gelovigen die zich op het plein voor de kerk hadden verzameld. De paus pleitte voor het maken van afspraken om ‘van voedsel uitsluitend een instrument van vrede te maken’.

Het jaar 2022 was volgens de koning ‘ingewikkeld en moeilijk, en is dat ook nog steeds’. ,,We blijven het lijden van het Oekraïense volk met diepe droefheid beleven. Aan de Oekraïense vluchtelingen in Spanje en aan al hun landgenoten denken wij, vandaag des te meer, en tonen we onze genegenheid.”

