Luchthaven London City weer open na verwijderen vliegtuigbom uit WOII

Avondje carnaval vieren met tienerdochter wordt Vlaming fataal

11:00 Wat een gezellig avondje carnaval had moeten worden voor de Vlaamse Daniel Bosmans (43) en zijn dochter Océane mondde uit in een drama. Bosmans viel maandagochtend rond 5.15 uur in een rivier in Aalst. Twee reddingspogingen mochten niet baten.