Luxe speedboot op Duitse snelweg blijkt gevalletje piraterij

Turkije: Wij kunnen bewijzen wie verantwoor­de­lijk is voor lot Khashoggi

16:05 Turkse stafmedewerkers van het Saoedische consulaat in Istanboel worden op dit moment verhoord door het Turkse openbaar ministerie over de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, meldt het staatspersbureau Anadolu. ‘Turkije heeft bewijsmateriaal in handen over wat er met Khashoggi is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is’, liet de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, weten.