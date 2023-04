Machtsstrijd Soedan: EU-ambassadeur aangevallen, al zeker 185 doden

UpdateDe ambassadeur van de Europese Unie in Soedan is maandagavond in zijn ambtswoning in de hoofdstad Khartoem aangevallen. Dat meldt EU-buitenlandchef Josep Borrell op Twitter. Bij de gevechten in Soedan zijn al zeker 185 doden en ruim 1800 gewonden gevallen.

Borrell noemt de aanval op de EU-ambassadeur ‘een grove schending’ van het Verdrag van Wenen. ‘De beveiliging van diplomatieke gebouwen en personeel is een primaire verantwoordelijkheid van de Soedanese autoriteiten en een verplichting krachtens het internationaal recht’. Hij gaf niet aan hoe het met de uit Ierland afkomstige Aidan O’Hara (59) gaat.

O’Hara werd in augustus vorig jaar benoemd tot hoofd van de EU-missie in Khartoem en was sinds 2012 ambassadeur voor buurland Ethiopië, Zuid-Soedan (onafhankelijk sinds 2001) en de Afrikaanse Unie. Hij werkte vanuit de Ierse diplomatieke vertegenwoordiging in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

Woordvoerder Nabila Massrali van de diplomatieke dienst van de EU zei later tegen persbureau AFP dat de gezant ‘oké’ is, eraan toevoegend dat de EU-delegatie niet was geëvacueerd. ,,De veiligheid van ons personeel is onze prioriteit”, benadrukte ze. Josep Borrell had eerder op de dag opgeroepen tot een staakt-het-vuren in het land ‘om bemiddeling mogelijk te maken’.

VS, VN, EU

Sinds afgelopen zaterdag zijn bij gevechten in Soedan al zeker 185 mensen omgekomen en meer dan 1800 mensen gewond geraakt door vijandelijkheden tussen de Soedanese strijdkrachten en de Rapid Support Forces (RSF). De VS, de VN en de EU hebben opgeroepen tot een staakt-het-vuren. VN-gezant Volker Perthes heeft echter niet de indruk dat de strijdende partijen onmiddellijk bemiddeling willen.

Amerikaanse functionarissen hebben contact met de rivaliserende militaire leiders. ,,We roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren zonder voorwaarden tussen de Soedanese strijdkrachten en de Rapid Support Forces (RSF)’’, aldus een woordvoerder van de veiligheidsraad in Washington.

VN-secretaris-generaal António Guterres heeft de partijen opgeroepen de vijandelijkheden ‘onmiddellijk te staken’ na de derde dag van dodelijke gevechten. ,,De humanitaire situatie in Soedan was al precair, maar is nu catastrofaal.’’

De militaire leider van Soedan, generaal Abdel Fattah al-Burhan, gaf eerder vandaag opdracht de RSF te ontbinden. Het voormalige onderdeel van het reguliere leger is daarmee bestempeld tot een rebellengroep. RSF-commandant Mohamed Hamdan Dagalo maakt geen aanstalten om in te binden.

Volledig scherm Legerleider generaal Abdel Fattah al-Burhan, hoofd van de heersende militaire raad van Soedan (L) en paramilitaire commandant Mohamed Hamdan Daglo die wel bekendstaat als Hemedti (R). © AFP

Humanitaire pauze

Het Soedanese leger leek zondag de overhand te krijgen in de bloedige machtsstrijd met de rivaliserende Rapid Support Forces (RSF). De paramilitaire groep en het leger beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met de vijandelijkheden. Zowel Hemedti als legerleider al-Burhan stemden zondag in met een door de Verenigde Naties voorgestelde ‘humanitaire pauze’ van drie uur, onder andere voor de evacuatie van gewonden.

Het tijdelijke staakt-het-vuren en het openen van veilige wegen aangekondigd door Unitams (VN-missie, red.) werd niet uitgevoerd, meldde humanitaire activist Ghazi Elrayah. Hij bereidt de evacuatie voor van mensen die door de gevechten zijn gestrand in ziekenhuizen en andere gebouwen. Volgens hem voerden het Internationale Comité van het Rode Kruis noch de Soedanese Rode Halve Maan evacuaties uit.

Achtergrond

Het conflict draait om een machtsstrijd binnen de militaire leiding van het land. Na de staatsgreep van 2021 - daarna was er nog eentje - werd Soedan bestuurd door een militaire raad. Binnen die raad leven grote verschillen over de richting die het land op moet en vooral of en wanneer de beloofde overgang naar een burgerregering kan starten.

Nederlandse expats in Khartoem blijven net als veel Soedanese inwoners binnen vanwege de geweldsuitbarsting.