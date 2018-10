Madrilenen willen oud-dictator Franco niet in kathedraal

In Singapore vliegen de lucht­taxi's in 2019 al rond

25 oktober In Singapore gaan de eerste autonome, vliegende taxi's eind 2019 de lucht in. Dan start het Duitse bedrijf achter de zogenaamde Volocopters met meerdere testvluchten in de stad. Het is een nieuwe mijlpaal in de snelle ontwikkeling van het futuristische vervoersmiddel.