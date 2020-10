Maffia heeft het gemunt op Italiaanse bedrijven, zeker in coronatijd: ‘Verontrustende ontwikkeling’

De druk van de maffia op de legale economie is door de economische crisis als gevolg van de corona-pandemie verdubbeld in vergelijking met de periode 2014–2019, schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. Vooral in het zuiden van het land is het aantal pogingen tot infiltratie in bonafide bedrijven sterk toegenomen. In het stadje Frosinone, zo’n 100 kilometer ten zuiden van Rome, had de plaatselijke prefect nog nooit te maken gehad met maffia-infiltratie. Afgelopen zomer kreeg hij ineens drie meldingen in een maand, een beeld dat bevestigd wordt in het hele land.